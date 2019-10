Lichamen geborgen na instorten brug Taiwan

De reddingsdiensten in Taiwan hebben vier lichamen geborgen na het instorten van een brug in het oosten van het land. De slachtoffers zijn arbeidsmigranten uit Indonesië en de Filipijnen, aldus de autoriteiten.

De lichamen werden aangetroffen op boten die onder de brug lagen en geraakt werden door het vallende puin. Er zijn nog twee mensen vermist. „Het zoeken op de plek van het ongeval, gaat verder”, laat minister Lin Chia-lung van Transport en Communicatie weten.

Het incident gebeurde dinsdag in het dorp Nanfangao. De oeververbinding begaf het op het moment dat er een tankwagen over reed. De oorzaak van het instorten is niet bekend.