Lichaamsdelen vermiste vrouw Japan gevonden

De politie in Japan heeft meer lichaamsdelen van een vermiste vrouw gevonden in bergachtig gebied rond de steden Osaka en Tokyo, melden Japanse media maandag. Het hoofd van de vrouw werd vorige week in een vakantieappartement van een Amerikaanse toerist gevonden. De politie zegt op drie locaties in de regio lichaamsdelen te hebben gevonden.

De 26-jarige Amerikaan heeft bekend het lichaam van de 27-jarige Japanse vrouw te hebben gedumpt. De vrouw werd vermist sinds 16 februari.

Op camerabeelden is te zien hoe de vrouw samen met de verdachte het appartement binnengaat, maar er zijn geen beelden van haar vertrek. Wel staat de man geregeld op de camera terwijl hij het huisje verlaat met een grote weekendtas. De politie heeft geen bloedvlekken in het appartement gevonden.