Lichaam VN-soldaat uit Korea-oorlog gevonden

Het lichaam van een VN-soldaat is afgelopen week gevonden in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. De soldaat vocht waarschijnlijk mee in de Koreaanse oorlog die duurde van 1950 tot 1953. Dat maakte het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zondag bekend, schrijft persbureau Yonhap.

De botresten werden woensdag gevonden tijdens graafwerkzaamheden in het gebied tussen de twee Korea’s. Het is volgens het ministerie de eerste keer dat het stoffelijk overschot van een VN-soldaat in het gebied is gevonden.

Tijdens de Koreaanse oorlog kwamen ongeveer 40.000 VN-soldaten om het leven. Dat waren voornamelijk Amerikanen. Ongeveer honderd van hen werden gedood in het gebied dat nu de gedemilitariseerde zone is.

Noord- en Zuid-Korea doen samen graafwerkzaamheden in het gebied om de relatie tussen de landen te verbeteren.