Lichaam van brandende tanker geborgen

Van de sinds zaterdag voor de Chinese kust brandende Iraanse tanker is een lichaam geborgen. Mohammad Rastad van de Iraanse scheepvaartautoriteiten zei maandag dat het lichaam naar Shanghai is gestuurd voor identificatie.

Het is niet bekend of bemanningsleden van de tanker het ongeluk hebben overleefd. Toen het schip, de Sanchi, zaterdag in botsing met een ander schip kwam, waren er dertig Iraniërs en twee mannen uit Bangladesh aan boord.

Het schip botste bijna 300 kilometer ten oosten van Shanghai op een vrachtschip uit Hongkong. De 21-koppige Chinese bemanning van dat schip is gered, meldde het Chinese ministerie van Transport. China heeft vier reddingsschepen en drie reinigingsboten naar de plek des onheils gestuurd. Ook de Verenigde Staten en Zuid-Korea hebben een vliegtuig, een helikopter en een schip gestuurd.

De olietanker, die onder Panamese vlag vaart, was vanuit Iran op weg naar Zuid-Korea en verscheepte 136.000 ton aan condensaat, een zeer lichte vorm van aardolie. Dat staat ongeveer gelijk aan een miljoen vaten.