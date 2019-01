Lichaam Spaanse peuter gevonden in put

Spaanse reddingswerkers hebben de peuter Julen dood teruggevonden. Hij werd rond 01.25 uur gevonden, meldt de Spaanse krant El Pais. Het tweejarige jongetje zat al dagen vast nadat hij zondag 13 januari in Totalán, vlakbij Málaga, in een boorput was gevallen die bijna 110 meter diep is.

De pogingen om de jongen terug te vinden stuitten keer op keer op problemen, vanwege het harde gesteente. Zaterdag bereikten de reddingswerkers de plek op ongeveer zeventig meter onder de grond waar Julen al die tijd heeft vastgezeten.

Om daar te komen werd een nieuwe tunnel gegraven, omdat de boorput waar Julen in vastzat te smal was om doorheen te gaan. Daarna moesten gespecialiseerde reddingswerkers uit Noord-Spaanse mijnen in totaal nog 4 meter gesteente doorboren om vanuit hun schacht het kind te bereiken.

De moeizame zoektocht naar Julen werd zowel in Andalusië als daarbuiten met veel belangstelling gevolgd. De kans dat het kind nog levend werd aangetroffen was na bijna twee weken minimaal geworden.