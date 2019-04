Lichaam soldaat na 37 jaar terug in Israël

Ongeveer 37 jaar nadat hij vermist raakte tijdens gevechten in Libanon is het lichaam van een Israëlische militair gerepatrieerd. Een vliegtuig van El Al bracht de overblijfselen van Zachary Baumel terug in Israël, meldden lokale media woensdag.

Het lichaam was via een niet met name genoemd derde land naar Israël gevlogen. De 21-jarige sergeant Baumel raakte samen met zes andere militairen vermist bij gevechten bij Sultan Yaaqub in Libanon in juni 1982, bij het begin van de toenmalige Israëlische invasie in Libanon, vooral gericht tegen Palestijnen daar.

Met DNA-onderzoek is vastgesteld dat de stoffelijke resten van Baumel zijn. Een woordvoerder van het Israëlische leger wilde niet zeggen hoe en waar het lichaam van Baumel was gevonden. Vorig jaar verklaarde Rusland dat zijn troepen in Syrië hadden geprobeerd overblijfselen van gesneuvelde Israëlische militairen te lokaliseren.

De overblijfselen van twee van de vermisten zijn nog spoorloos.