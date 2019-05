Lichaam ontdekt in gletsjer Argentinië

De Argentijnse autoriteiten denken na zo’n 30 jaar een vermissingszaak te hebben opgelost. Een wandelaar ontdekte in een gletsjer in de provincie Mendoza een lichaam dat vermoedelijk van een verdwenen Spaanse klimmer is.

Het is onduidelijk hoe het slachtoffer precies is verongelukt. "Het lichaam bevond zich al heel lang in de gletsjer", zegt een politiefunctionaris die betrokken was bij de bergingsoperatie. "Op enig punt verloor hij zijn evenwicht en kwam ten val. Of de wind blies hem de gletsjer in", aldus de agent.

Uit DNA-onderzoek moet blijken of het inderdaad gaat om de verdwenen Spanjaard. De autoriteiten vermoeden in elk geval dat de vermissingszaak snel kan worden afgesloten. Het slachtoffer droeg kleren uit de periode waarin de klimmer verdween en had Spaans materieel en een rugzak met documenten bij zich.

Mendoza is een populaire toeristische bestemming. Het lichaam lag echter niet in een druk bezocht gebied.