‘Lichaam Mugabe onderweg naar Zimbabwe’

Het lichaam van Robert Mugabe is onderweg naar Zimbabwe. Het vliegtuig met de stoffelijke resten van de omstreden oud-leider vertrok woensdag uit Singapore, meldt een ingewijde.

Mugabe, die zijn land 37 jaar regeerde, overleed vorige week in de Aziatische metropool. Hij had zich daar laten behandelen. Zijn gezondheidstoestand was verslechterd sinds hij in 2017 opzij was gezet door het leger.

De lijkwagen met het lichaam van Mugabe was eerder op de dag vertrokken uit een uitvaartcentrum in Singapore. De wagen reed met een politie-escorte naar het vliegveld.

De voormalige president ligt de komende dagen opgebaard. De begrafenis moet zondag plaatsvinden, al is nog onduidelijk waar Mugabe zijn laatste rustplaats zal krijgen.