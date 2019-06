Lichaam klokkenluider na 16 jaar ontdekt

Het lichaam van een vermiste klokkenluider lijkt in China na 16 jaar te zijn teruggevonden. Deng Shiping (53) had alarm geslagen over corruptie rond een bouwproject op de school waar hij werkte. Daarna verdween hij spoorloos, berichten Chinese media.

Het lichaam bleek begraven te zijn op het terrein van de school in Huaihua, in de provincie Hunan. Deng was volgens zijn zoon voor het laatst gezien in het kantoor van de aannemer die in de arm was genomen voor het project. Die zou de moord inmiddels hebben toegegeven.

De klokkenluider had zich voor zijn verdwijning bij de lokale autoriteiten beklaagd over vermeende corruptie door het schoolhoofd, die familie was van de aannemer. Deng trok aan de bel nadat de begroting voor het bouwproject plots fors was verhoogd: van 800.000 naar 1,4 miljoen yuan.

Deng was de projectleider en had ook geweigerd bouwwerkzaamheden goed te keuren. Hij vond de kwaliteit te slecht. De politie zou de plotse verdwijning van Deng aanvankelijk niet hebben onderzocht, bericht de South China Morning Post. Zijn zoon pikte dat niet en heeft zich 16 jaar ingezet voor gedegen onderzoek.