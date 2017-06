Lichaam in Theems vermoedelijk slachtoffer aanslag

Met de vondst van een lichaam in de Theems bij Londen heeft de politie waarschijnlijk het achtste slachtoffer van de dubbele aanslag in de Britse hoofdstad gevonden. Hoewel de formele identificatie nog moet gebeuren, is de familie van de 45-jarige Fransman Xavier Thomas op de hoogte gebracht.

President Macron bevestigde woensdag in Parijs de vondst van een derde Frans slachtoffer van de aanslag die zaterdagavond.plaatsvond.

De Fransman werd sinds de aanslag op London Bridge vermist. Hij wandelde met zijn vriendin op de brug toen de drie terroristen op de voorbijgangers inreden. De vriendin van Thomas raakte ernstig gewond toen zij door het busje werd geraakt.

Ongeveer vijftig mensen raakten gewond op de brug en in Borough Market. De politie schoot de drie terroristen dood.