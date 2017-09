Lichaam helikopterpiloot gevonden

Het lichaam van de piloot die zondagmiddag vlakbij het Belgische Hoei tijdens een demonstratie met parachutisten uit een helikopter viel, is maandagmiddag gevonden. Het parket van de provincie Luik heeft dat laten weten.

De legerpiloot stortte zonder parachute enkele honderden meters naar beneden. Zijn collega-piloot, de nog enige andere inzittende, kon veilig landen maar wist niet precies waar zijn collega was gevallen. Een zoektocht van de politie en het leger met onder meer een thermische camera en honden leverde zondag niets op.

Het incident gebeurde tijdens een open dag van het 4de geniebataljon in het bij Hoei gelegen Amay. Het is volgens de krant De Standaard niet duidelijk onder welke omstandigheden het heeft plaatsgevonden. Piloten zitten normaal gezien vastgegespt in hun stoel en zijn via een kabel aan hun helm verbonden met het toestel.