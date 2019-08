Lichaam gevonden bij zoeken vermiste Maleisië

Bij de zoektocht naar een vermist 15-jarig Frans-Iers meisje in het oerwoud ten zuidoosten van de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur is het lichaam van een vrouw gevonden. De politie kon nog niet bevestigen dat het om de vermiste tiener Nora Anne Quoirin gaat, maar wel dat het om een blanke, Europees uitziende vrouw gaat, berichtte de krant The Star.

Het meisje was 3 augustus met haar ouders en haar broer en zus aangekomen voor een vakantie in een jungle-oord 50 kilometer ten zuidoosten van Kuala Lumpur. De dag na aankomst verdween ze spoorloos uit het hotel.

Het meisje heeft problemen met haar psychische gezondheid en de verdwijning leidde snel tot een enorme zoekoperatie waar politie, brandweer, burgermilities, dorpelingen en militairen bij betrokken zijn geweest. Ook politiemensen uit Ierland, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben geholpen.