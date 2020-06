Lichaam geborgen in Keulens stadsarchief

Reddingswerkers hebben zondagochtend in het puin van het dinsdag ingestorte stadsarchief van Keulen een lichaam gevonden. Dat heeft burgemeester Fritz Schrama gezegd.

Het lichaam is voor onderzoek aan forensische deskundigen overgedragen. Er wordt nog één persoon vermist.

De dode en de vermiste man woonden op de hoogste verdieping van een flatgebouw naast het archief. Een gedeelte van het gebouw, inclusief hun appartementen, verdween in de krater die de oorzaak van de instorting is.

Reddingswerkers konden de plaats des onheils moeilijk bereiken vanwege instortingsgevaar. Schrama zei dat de vondst de ergste vermoedens bevestigt.

De instorting van het vier verdiepingen tellende archief en van twee aanpalende huizen is mogelijk veroorzaakt door werkzaamheden aan een metrolijn. Het archief was het grootste stadsarchief ten noorden van de Alpen en beschikte naar eigen zeggen over 65 duizend oorkonden en 104 duizend kaarten en plattegronden. Verder waren er vijftigduizend aanplakbiljetten en een half miljoen foto’s van gebeurtenissen in Keulen opgeslagen. Er bevonden zich ook manuscripten van Karl Marx.