Lichaam Dalí opgegraven voor DNA-test

Het lichaam van de surrealistische schilder Salvador Dalí moet worden opgegraven. Dat heeft een rechter in Madrid maandag bepaald, meldt de krant El País. Een Spaanse vrouw spande de zaak aan omdat ze zegt de dochter te zijn van de in 1989 overleden schilder.

De vrouw strijdt sinds 2007 voor erkenning van het vaderschap van Dalí en wil dat door middel van DNA-onderzoek bewijzen. De moeder van deze Pilar Abel zou in de jaren vijftig een heimelijke relatie met de schilder hebben gehad. De vrouw was in dienst bij de familie van de schilder.

Volgens de rechter is er „biologisch bewijs” nodig om te bepalen of Dalí de vader is, aangezien er geen ander materiaal of voorwerpen zijn waarmee dat zou kunnen worden vastgesteld.

Dalí is onder meer bekend van schilderijen als ‘De volharding der herinnering’ (met vloeibare horloges) en ‘Zwanen die olifanten weerspiegelen’. Hij overleed op 23 januari 1989 op 84-jarige leeftijd. Het lichaam van Dalí ligt begraven in zijn museum in het Catalaanse stadje Figueres.