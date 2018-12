Lichaam Bush aangekomen in kerk voor afscheid

De kist met het lichaam van de overleden ex-president van de VS George H.W. Bush is woensdag van het Capitool overgebracht naar de National Cathedral waar de herdenkingsdienst zal plaatsvinden. In de kerk is een groot aantal prominenten bijeengekomen, onder wie de ex-presidenten Carter, Clinton en Obama en de huidige president Trump.

Bush lag in een dichte kist opgebaard in het Capitool waar het Amerikaanse volk afscheid van hem kon nemen. Hij wordt donderdag in Houston begraven.

De familie Bush haalde de kist woensdag op bij het Capitool. Een erehaag van militairen van diverse onderdelen, de chefs van legerdelen en leden van het Amerikaanse Congres deden de oud-president uitgeleide. Op weg naar de kathedraal werd langs het Witte Huis gereden.

De staatsuitvaart gaat gepaard met veel ceremonieel.