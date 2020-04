Lichaam achterkleinzoon Robert Kennedy gevonden

Duikers hebben woensdag het lichaam gevonden van de achtjarige Gideon McKean, een achterkleinzoon van de Amerikaanse oud-senator Robert F. Kennedy. Dat heeft de politie medegedeeld. De jongen werd aangetroffen op enkele honderden meters van de plek waar maandag het lichaam van zijn moeder, Maeve Kennedy McKean, uit het water werd gehaald. Beiden werden na een kano-ongeluk van vorige week donderdag vermist.

De McKeans, die deel uitmaken van de legendarische Kennedy-familie in de Verenigde Staten, waren vanwege de coronapandemie vanuit de hoofdstad Washington naar een huis van de familie in Chesapeake Bay afgereisd, een baai die uitmondt in de Atlantische Oceaan.

Volgens de man van McKean, David, zouden de kinderen daar meer ruimte hebben. De 41-jarige moeder en zoon keerden donderdag niet naar huis terug nadat ze in een kano een bal uit de baai probeerden te halen. „Ze stapten in een kano, gewoon om de bal terug te halen. En werden op de een of andere manier door de wind of het getij de open baai ingeduwd”, schreef David op Facebook.

De omgekeerde kano werd die donderdagavond rond 19.00 uur (lokale tijd) teruggevonden. Sindsdien hebben reddingswerkers dagenlang naar het duo gezocht.

De Kennedy-clan heeft door de jaren heen meerdere tragische voorvallen meegemaakt. Talrijke leden van de familie-dynastie stierven voortijdig.

McKeans grootvader Robert „Bobby” Kennedy (1925-1968) werd vermoord tijdens de presidentiële campagne in 1968 in Los Angeles. Vijf jaar eerder was zijn oudere broer en president John F. Kennedy vermoord in Dallas. In juli 1999 kwamen de zoon van de president, John F. Kennedy Junior, zijn vrouw Carolyn Bessette-Kennedy en haar zus Lauren Bessette om bij een vliegtuigongeluk voor de oostkust van de Verenigde Staten.