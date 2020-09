Libische regeringsleider wil terugtreden

De Libische premier Fayez al-Sarraj is van plan eind oktober af te treden, kondigde hij woensdag aan in een toespraak op de staatstelevisie. De politicus leidt sinds maart 2016 de internationaal erkende maar zwakke regering van ‘nationale eenheid’ in de hoofdstad Tripoli.

Het oosten en een groot deel van het zuiden van Libië staan echter onder controle van een rivaliserende regering. Beide kanten in het door oorlog verscheurde land riepen vorige maand op tot een bestand en verkiezingen. Het Libische Nationale Leger van krijgsheer Khalifa Haftar, de machtigste man in het oosten, hield dat echter af.

De regering in Tripoli wordt gesteund door Turkije terwijl Haftar militaire steun krijgt van onder meer Rusland, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavuşoğlu zei woensdagavond dat Turkije en Rusland tijdens gesprekken in Ankara dichter bij een akkoord zijn gekomen over een staakt-het-vuren en een politiek vervolg daarop.