Libische luchtmacht valt posities Haftar aan

Strijdkrachten die trouw zijn aan de internationaal erkende regering van Libië hebben luchtaanvallen uitgevoerd op posities van de machtige krijgsheer Khalifa Haftar. De aanvallen moeten de opmars van Haftars troepen naar de Libische hoofdstad Libië tot staan brengen.

Haftar gaf zijn militie, die hij het Libische Nationale Leger heeft gedoopt, donderdag opdracht op te rukken naar Tripoli. Haftar heeft vooral een sterke positie in het oosten van het land, maar veroverde in januari ook het zuiden van Libië. De agressieve opmars is veroordeeld door de Verenigde Staten en door Europese landen.

Lavrov: krachten Libië moeten akkoord zoeken

Diplomaten vrezen dat de aanval van Haftar op Tripoli kan uitmonden in een bloedige burgeroorlog. Dat de aanval wordt ingezet juist op het moment dat VN-secretaris-generaal António Guterres in het land is voor een bemiddelingspoging, shockeert ook landen die Haftar steunen, waaronder Frankrijk.