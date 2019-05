„Libische krijgsheer wil nog geen bestand”

De Libische krijgsheer Khalifa Haftar voelt nog niets voor een wapenstilstand in zijn land. Daar belegeren zijn troepen de hoofdstad Tripoli, waar de door de VN erkende regering van premier Fayez al-Sarraj zetelt.

Haftar zat in Parijs om de tafel met de Franse president Emmanuel Macron, die heeft opgeroepen tot een staakt-het-vuren. Een bron rond de Franse regering vertelde naderhand dat de krijgsheer daar duidelijk maakte dat "nog niet is voldaan" aan de voorwaarden voor zo’n bestand.

"Toen de wapenstilstand ter sprake kwam, reageerde Haftar met de vraag: "met wie moet ik vandaag over een wapenstilstand onderhandelen?", zei de bron. De Libische leider zou van mening zijn dat de regering in Tripoli "volledig is geïnfecteerd" door milities en daar wil hij niet mee praten.

Haftar gaf volgens de bron toe dat een politieke dialoog nodig is, maar verdedigde ook zijn besluit om Tripoli aan te vallen. De krijgsheer wil naar eigen zeggen "privélegertjes en extremistische groepen" bestrijden die steeds invloedrijker zouden worden in de hoofdstad.