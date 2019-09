Libische krijgsheer toch open voor dialoog

De Libische krijgsheer Khalifa Haftar, wiens troepen Tripoli al maanden belegeren, zegt dat hij toch open staat voor onderhandelingen. Hij stelt in een verklaring dat een „dialoog” nodig is, maar stelt wel voorwaarden.

Haftar benadrukt onder meer dat geen onderhandelingen kunnen plaatsvinden zolang „terroristische groepen en criminele milities” de dienst uitmaken in de Libische hoofdstad. Hij verwees daarmee naar de gewapende groepen die de door de Verenigde Naties erkende regering in Tripoli ondersteunen.

Frankrijk en Italië organiseren donderdag in New York een speciale bijeenkomst over het conflict in Libië. Haftar sprak in zijn verklaring de hoop uit dat die bijeenkomst zal leiden tot voorstellen die een bijdrage leveren aan het herstel van „veiligheid en stabiliteit” in zijn land.

In Libië heerst chaos sinds de dood van dictator Muammar Kaddafi in 2011. Haftar heeft zijn machtsbasis in het oosten van het land. Hij maakte eerder deze maand nog duidelijk weinig te zien in een diplomatieke oplossing voor zijn conflict met de regering in Tripoli.