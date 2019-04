Libische krijgsheer rukt op naar hoofdstad

Strijdkrachten van de Libische krijgsheer Khalifa Haftar hebben de aanval geopend op de Libische hoofdstad Tripoli, waar de internationaal erkende regering zetelt. VN-topman Antonio Guterres vloog vrijdag naar het oosten van het land om te bemiddelen en onder meer met Haftar te spreken.

Haftar gaf zijn militie, die hij het Libische Nationale Leger noemt, donderdag opdracht door te stoten naar Tripoli, de zetel van de internationaal erkende regering. „Vandaag zetten we onze mars voort”, zei Haftar donderdag in een audiobericht. „We komen eraan Tripoli, de tijd is gekomen!” De troepen van Haftar zouden vrijdagavond onder meer de luchthaven van Tripoli hebben bezet en delen van de stad hebben ingenomen.

De veroveringen bevestigen de indruk dat de gesprekken van Guterres met Haftar niet het beoogde resultaat hadden. „Ik verlaat Libië […] en ben zeer bezorgd”, twitterde de VN-topman vrijdag zelf. „Ik hoop nog steeds dat het mogelijk is een bloedige confrontatie in en om Tripoli te voorkomen.”

Regeringstroepen heroveren vliegveld Tripoli

In Libië had deze maand juist een nationaal congres gehouden moeten worden. Het doel was om te kijken of toegewerkt kon worden naar verkiezingen in het verdeelde land aan de Middellandse Zee, waar chaos heerst sinds de dood van Muammar Gaddafi in 2011.

Kern van het conflict zijn twee rivaliserende regeringen. De regering in Tripoli, tot stand gekomen in 2016 na bemiddeling van de Verenigde Naties, wordt gesteund door de Verenigde Staten en de meeste Europese landen. Een tweede regering in de oostelijke stad Tobruk erkent het gezag van de regering in Tripoli niet en heeft de steun van het Libische Nationale Leger onder leiding van Haftar. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Rusland en tot op zekere hoogte Frankrijk steunen Haftar, in de hoop dat hij stabiliteit kan brengen in het al jaren door intern geweld verscheurde land.

Het gezag van de regering in Tripoli is uiterst wankel en berust op de onzekere loyaliteit van verschillende milities. In augustus en september 2018 raakten verschillende van deze milities met elkaar slaags in Tripoli. De oostelijke regering verzekerde de inwoners van Tripoli vrijdag dat het leger de stad komt „bevrijden van terroristische groepen en illegale gangs.” „We gaan de grond onder de voeten van de tirannen opschudden die corruptie hebben verspreid in het land”, zei Haftar.