‘Libische generaal Haftar in Griekenland voor topoverleg’

De machtige Libische krijgsheer Khalifa Haftar is naar Athene gevlogen voor overleg. Hij gaat volgens plaatselijke media praten met de Griekse premier en minister van Buitenlandse Zaken. „Haftar is geland”, bevestigt een bron op de luchthaven

Het bezoek vindt plaats in de aanloop naar een vredesconferentie in Berlijn. Daar wordt komende zondag gepraat over het conflict in Libië, waar chaos heerst sinds de dood van dictator Muammar Kaddafi in 2011. De troepen van Haftar belegeren hoofdstad Tripoli, waar de regering van premier Fayez al-Sarraj zetelt.

Griekenland is niet uitgenodigd voor de top in de Duitse hoofdstad. Athene heeft eerder wel duidelijk gemaakt niet blij te zijn met afspraken tussen de regering van Sarraj en Turkije. Die partijen maakten vorig jaar omstreden afspraken over de maritieme grenzen in de Middellandse Zee. Griekenland wees uit protest de ambassadeur uit van de Libische regering.