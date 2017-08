Libische commandant wil schepen weren

De invloedrijke Libische generaal Khalifa Haftar wil schepen voor de kust van Libië tegenhouden. Hij heeft opdracht gegeven om vaartuigen terug te sturen die zonder toestemming van zijn troepen de Libische wateren binnenvaren, bevestigde een woordvoerder van zijn zogeheten Libische Nationale Leger donderdag.

De uitspraak van Haftar viel samen met de start van een Italiaanse missie voor de Libische kust. De Italiaanse premier Paolo Gentiloni zei eind vorige maand dat de internationaal erkende Libische regering zijn land om hulp had gevraagd bij het bestrijden van mensensmokkel. Het Italiaanse parlement gaf woensdag groen licht voor de missie; minuten later voer een Italiaanse patrouilleboot de Libische wateren binnen.

De hulp van voormalig kolonisator Italië is niet overal in Libië goed gevallen. Critici in het oosten van het Noord-Afrikaanse land, waar Haftar zijn machtsbasis heeft, vrezen dat de Italianen tienduizenden „illegalen” willen terugsturen. Het is overigens onduidelijk of de generaal, een belangrijke rivaal van premier Fayez al-Sarraj, de middelen heeft om schepen voor de kust tegen te houden.