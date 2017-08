Een 56-jarige vrouw is in het Duitse Leipzig op straat aangevallen door een 28-jarige Libiër met een keukenmes. Volgens Duitse media kwam de aanval uit het niets en raakte de vrouw zwaargewond aan haar schouder en armen.

De politie in de Duitse stad kon nog niets zeggen over het motief van de man. Hij werd in de buurt van het incident dinsdagavond op het Willy Brandtplein aangehouden.