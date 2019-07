Libië wil onderzoek naar ‘defecte’ raketten

De regering in de Libische hoofdstad Tripoli wil internationale experts inschakelen om in beslag genomen Franse raketten te onderzoeken. Die projectielen zijn gevonden in een basis van troepen die trouw zijn aan krijgsheer Khalifa Haftar.

De geavanceerde anti-tankraketten vielen eind juni in handen van strijdkrachten die de regering in Tripoli steunen. Zij liepen toen een basis onder de voet in Gharyan. Frankrijk gaf later toe dat het de eigenaar was van de projectielen, maar ontkende dat die waren geleverd aan Haftar.

Het gaat volgens Frankrijk om defecte raketten die door Franse troepen zijn achtergelaten. De Libische minister Fathi Bashagha (Binnenlandse Zaken) trekt die lezing in twijfel. Hij zegt dat experts van de Verenigde Naties en de Verenigde Staten zijn gevraagd te onderzoeken of de wapens echt kapot waren.

„Als de Javelin-raketten van een Frans veiligheidsteam waren, betekent dat dat Frankrijk heeft toegegeven dat het officieel militair aanwezig was in Gharyan om Haftar te steunen”, zegt de minister. Troepen van die krijgsheer proberen al geruime tijd om Tripoli in handen te krijgen.