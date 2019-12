Libië vraagt Turkije om militaire hulp

Libië heeft Turkije donderdagavond formeel om militaire steun gevraagd. Dat laat een overheidsmedewerker weten. Turkije zegde de hulp donderdagmiddag al toe, nog voordat er een officieel verzoek van Libië binnen was.

De Libische minister van Buitenlandse Zaken liet eerder weten dat er pas om militaire hulp zou worden gevraagd als de situatie rond hoofdstad Tripoli nijpend zou worden. Het Libische leger vecht tegen troepen van krijgsheer Khalifa Haftar, die met zijn militairen het oostelijk deel van het land controleert. Over de huidige situatie rond Tripoli heeft de regering niets naar buiten gebracht.

Erdogan liet eerder deze maand al weten dat hij bereid was de Libische regering militair te steunen. Hij was woensdag in Tunesië om over een samenwerking te praten om tot een wapenstilstand in Libië te komen.