Libië vraagt hulp Italië tegen mensensmokkel

De internationaal erkende Libische regering in Tripoli heeft Italië om hulp gevraagd bij de bestrijding van mensensmokkel in de Libische territoriale wateren, zei de Italiaanse premier Paolo Gentiloni woensdag.

Gentiloni sprak met de Libische premier Fayez al-Sarraj in Rome. Dat was een dag nadat deze in Parijs een voorwaardelijk staakt-het-vuren was overeengekomen, en mogelijke verkiezingen volgend jaar, met de in het oosten van Libië machtige commandant Khalifa Haftar. Gentiloni voegde eraan toe dat de steun, als het parlement ermee instemt, „noodzakelijk is” en „wordt uitgevoerd in Libische wateren door marineschepen vanuit Italië”.

Mensensmokkelaars die straffeloos vanuit Libië opereren, hebben sinds 2014 al honderdduizenden migranten over zee naar Italië gesmokkeld.