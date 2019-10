Libië stopt betaling salaris spookleraren

Zeker 150.000 leraren in Libië ontvangen geen salaris meer van de regering. De onderwijzers zouden niet over de benodigde papieren beschikken en kunnen vaak niet aantonen dat zij werkzaam zijn in het onderwijs. Veel Libiërs werden in 2011 leraar toen er chaos ontstond na het verdrijven van dictator Muammar Kaddafi. Spookleraren kwamen toen op een loonlijst terwijl ze nergens officieel stonden geregistreerd.

Ook worden zeker achthonderd onderwijsmedewerkers gehoord omdat zij de wet overtreden zouden hebben. Zij zouden onder andere vaak afwezig zijn geweest zonder toestemming. In Libië zouden 550.000 inwoners leraar zijn. In totaal wonen er ruim 6 miljoen mensen in Libië.

Honderden leraren protesteren al weken in de hoofdstad Tripoli. Ze eisen het ontslag van de minister van Onderwijs, Othman Abduljaleel Mohamed. „Al zijn beslissingen zijn willekeurig”, zegt een demonstrerende docent. „Hij denkt niet aan onze problemen. Scholen zijn in slechte staat en nu stopt hij ook nog eens de salarissen van velen. We blijven tot hij weg is.”