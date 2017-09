Libië pakt verdachte op voor moord kopten

De Libische autoriteiten zeggen een man te hebben opgepakt die wordt verdacht van deelname aan de onthoofding van 21 koptische christenen bij de Libische stad Sirte, begin 2015.

De gearresteerde terroristenleider zou informatie hebben verstrekt over de begraafplaats van de slachtoffers. Aanklager Al-Sadiq al-Sour zei donderdag dat de onthoofdingen plaatsvonden achter een hotel in de kuststad Sirte. „We kennen de namen van de individuen die betrokken waren.”

Sour zei dat veiligheidstroepen ook strijders hebben vastgezet die betrokken waren bij de aanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi. Daar kwamen in 2012 ambassadeur Chris Stevens en drie andere Amerikanen om het leven. De aanklager vertelde niet hoeveel aanvallers zijn opgepakt en wat hun rol was.

Sour meldde verder dat de jihadisten van IS na de val van Sirte een woestijnleger in het leven hebben geroepen. Dat bestaat volgens hem minstens drie brigades met eigen commandanten.

„Dit leger is opgericht na de bevrijding van Sirte. Nu bevinden ze zich in de Libische woestijn”, zei hij. IS veroverde de kuststad in 2015. Libische milities verdreven de terreurorganisatie een jaar later weer.

Bij twee luchtaanvallen in Libië doodden Amerikaanse strijdkrachten deze week meerdere strijders van IS. Het is volgens het Amerikaanse leger de tweede serie luchtaanvallen in het land in enkele dagen tijd. De aanvallen vonden dinsdag plaats, maar het Amerikaanse leger maakte de acties pas donderdag bekend.