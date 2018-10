Libië arresteert Egyptische militant

Het leger in Oost-Libië heeft Hisham al-Ashmawy, een Egyptische jihadist en een van de meestgezochte mannen in Egypte, gearresteerd. Al-Ashmawy zit volgens Egypte achter een bloedige confrontatie tussen jihadisten en Egyptische veiligheidsagenten in oktober vorig jaar. Libië zal hem spoedig uitleveren aan Egypte. Beide landen hebben de arrestatie bevestigd.

De voormalige officier binnen de speciale eenheden van Egypte werd gevangengenomen in het Libische Derna. Al-Ashmawy zou het hoofd zijn van Ansar al-Islam. Dat extremistische netwerk eiste destijds de verantwoordelijkheid op voor een hinderlaag tijdens een politie-inval in de schuilplaats van jihadisten in de woestijn ten westen van de Nijl.

Op weg naar de schuilplaats liep een konvooi van vier SUV’s en een andere wagen van het ministerie van Binnenlandse Zaken in de hinderlaag. Vanaf hoger gelegen gebied werden ze door militanten beschoten met raketwerpers. Ook werden explosieven tot ontploffing gebracht. Meer dan vijftig veiligheidsagenten kwamen om het leven.