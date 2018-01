Liberia verbiedt vrouwenbesnijdenis voorlopig

Liberia verbiedt het besnijden van vrouwen voor een jaar. Dat is een grote stap omdat ongeveer de helft van de vrouwen in het land bekend is met deze praktijken. Toch zijn actievoerders die daar tegen strijden niet blij. Zij dringen er bij de nieuwe president George Weah op aan dat er een permanente wet moet komen die wordt nageleefd en voor iedereen geldt.

Nu mogen vrouwen boven de achttien jaar nog wel besneden worden als zij daarvoor toestemming geven. Voorstanders van de behandeling, waarbij de uitwendige genitaliën gedeeltelijk of volledig worden verwijderd, zien het als een overgangsritueel.

De nieuwe wetgeving is vorige week ondertekend door de voormalige vrouwelijke president Ellen Johnson Sirleaf, maar heeft door de inauguratie van de nieuwe president weinig aandacht gekregen.