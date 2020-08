Libanon-Tribunaal: Salim Ayyash schuldig aan moord op Hariri

Het Libanon-Tribunaal acht Salim Jamil Ayyash op alle punten schuldig aan de moord op de Libanese ex-premier Rafik Hariri in 2005. Drie medeverdachten zijn vrijgesproken. Dat oordeel sprak het Tribunaal, dat is gevestigd in Leidschendam, dinsdag uit. Het tribunaal spreekt op een latere datum de strafmaat uit.

Rechter David Re las een samenvatting van een 2600 pagina’s tellende beslissing voor en zei dat Salim Ayyash schuldig was bevonden aan moord en een terroristische aanslag had gepleegd op Hariri en 21 anderen.

Het tribunaal sprak drie medeverdachten vrij wegens gebrek aan bewijs. „De proceskamer vindt dat Hassan Habib Merhi, Hussein Oneissi en Assad Sabra niet schuldig zijn aan alle beschuldigingen in de aanklacht”, zei David Re, voorzitter van het Speciaal Tribunaal voor Libanon.

Het door de VN gesteunde en in 2007 opgerichte Libanon-Tribunaal deed bij verstek uitspraak in de zaak tegen de vier. Zij zouden leden zijn van de Libanese sjiitische beweging Hezbollah. De aanklager achtte hen alle vier medeverantwoordelijk voor de moord op miljardair Hariri (1944-2005). Die kwam in februari 2005 samen met 21 anderen in het centrum van de Libanese hoofdstad Beiroet om het leven door een aanslag met een autobom.

De uitspraak zou eigenlijk eerder deze maand zijn, maar werd uitgesteld vanwege de ramp in Beiroet die werd veroorzaakt door een enorme explosie in de haven van de stad.