Libanon-Tribunaal in Nederland vonnist over voortvluchtigen

Het door de VN gesteunde en in 2007 opgerichte Libanon-Tribunaal (TSL) in Leidschendam doet bij verstek uitspraak in de zaak tegen vier verdachten. De vier zouden leden zijn van de Libanese sjiietische beweging Hezbollah en medeverantwoordelijk voor de moord op de Libanese miljardair en ex-premier Rafik Hariri (1944-2005). Die kwam in februari 2005 samen met 21 anderen in het centrum van Beiroet om het leven door een aanslag met een autobom. De uitspraak zou eigenlijk eerder deze maand zijn, maar is uitgesteld vanwege de ramp in Beiroet die werd veroorzaakt door een enorme explosie in de haven van de Libanese hoofdstad.

De uitspraak ligt juist daarom gevoelig, omdat het de spanningen tussen de voornaamste drie bevolkingsgroepen van het vrijwel bankroete en door de ramp economisch nog verder geruïneerde land, kan opdrijven. Hezbollah, de belangrijkste spreekbuis van de grootste bevolkingsgroep, de sjiieten, ontkent iets te maken te hebben met de aanslag. Ze stelt dat het tribunaal een politieke farce is. Mede daarom zijn de vier beklaagden nooit opgepakt. De moord op Hariri leidde destijds tot grote verontwaardiging en protesten in Libanon en leidde na dertig jaar tot terugtrekking van de Syrische troepen uit het land.

De voornaamste verdachte in de zaak van het TSL, Moustafa Badreddin, is overigens al lang overleden. De vier verdachten die resteren, zijn Salim Ayyash, Hussein Oneissi, Assad Sabra en Hassan Habib Merhi. Het tribunaal doet dinsdag alleen uitspraak over de schuldvraag, een eventuele straf volgt later.