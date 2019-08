Libanon schiet op „Israëlische” drones

Militairen hebben woensdag het vuur geopend op „Israëlische” drones die het luchtruim van Libanon binnenvlogen. Ook in de Gazastrook is het onrustig na een zelfmoordaanslag waarbij drie Palestijnse agenten omkwamen.

Het Libanese leger meldt dat de eerste drone rond 19.30 uur plaatselijke tijd opdook bij het dorp Adaisseh. Het toestel zou zijn teruggekeerd naar Israël nadat schoten waren gelost. Een tweede drone verscheen bij een ander grensdorp en draaide om zonder dat is geschoten.

Later is nog een derde onbemand vliegtuigje onder vuur genomen. Dat trok zich vervolgens ook terug.

Een dag eerder ontstond er onrust in de Gazastrook. De autoriteiten maakten bekend dat de explosies die aan drie Palestijnse agenten het leven kostten, zijn veroorzaakt door zelfmoordaanslagen. Die zijn een zeldzaamheid in het gebied. Hamasleider Ismail Haniya zei in een verklaring dat de ontploffingen „de stabiliteit en standvastigheid van onze mensen niet zullen ondermijnen.”