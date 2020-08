Libanon onderzoekt ook buitenlandse betrokkenheid bij explosie

Het onderzoek naar de oorzaak van de enorme explosie in de haven van Beiroet richt zich ook op eventuele buitenlandse betrokkenheid. Dit zei president Michel Aoun. Hij beklemtoonde volgens de nieuwszender al-Jazeera wel dat de oorzaak nog niet bekend is. Er wordt volgens hem gekeken naar nalatigheid, de mogelijkheid van een ongeluk in de haven of opzet van buitenaf, bijvoorbeeld door de inslag van een raket of de ontploffing van een bom.

Dinsdag ontplofte in de haven een loods waar 2750 ton van het explosieve ammoniumnitraat lag. Er waren twee explosies kort na elkaar. De ramp heeft zeker 155 doden en 5000 gewonden veroorzaakt. De schade in en rond de haven is kolossaal en beloopt in de miljarden euro’s. Honderdduizenden mensen zijn dakloos geworden en er dreigen onder meer tekorten aan graan. En het land verkeerde voor de ramp al in een slepende economische en politieke crisis die dit jaar nog dramatischer is geworden door het coronavirus.

Veel Libanezen denken dat onkunde, nalatigheid en corruptie bij de politieke en economische elites van het land de werkelijke oorzaak is.