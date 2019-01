Libanon heeft na lange formatie weer regering

Libanon heeft na ongeveer negen maanden weer een regering. Die moet werk maken van de grote economische moeilijkheden waar het land onder gebukt gaat. Premier Saad al-Hariri waarschuwde in een toespraak dat „pijnstillers” niet meer volstaan om de problemen van zijn land op te lossen. Hij pleit voor ambitieuze hervormingen.

Libanon heeft een enorme staatsschuld en kampt al jaren met een lage economische groei. „Niemand kan zijn hoofd meer in het zand steken. Alle problemen zijn bekend en de oorzaken van corruptie, verspilling en administratieve tekortkomingen zijn ook duidelijk”, zei de soennitische premier, die excuses aanbood voor de lange formatieperiode.

De formatie nam veel tijd in beslag door het politieke gekibbel over de samenstelling van de eenheidsregering. In hoofdstad Beiroet werd vuurwerk afgeschoten om de doorbraak te vieren. De nieuwe regering bestaat onder meer uit het sjiitische Hezbollah. Die door Iran gesteunde beweging levert drie bewindslieden, onder wie de minister van Volksgezondheid.