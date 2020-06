Libanese rechter snoert Amerikaanse ambassadrice de mond

Een Libanese rechter heeft de nationale media zaterdag verboden nog uitlatingen van de Amerikaanse ambassadrice Dorothy Shea over Hezbollah te publiceren. De minister van Informatie stelde dat gerechtelijk besluit echter onmiddellijk ter discussie.

Shea liet zich vrijdag in een interview op de tv-zender Al-Hadat ontvallen dat de VS „zich ernstige zorgen maken over de rol van Hezbollah, een terroristische organisatie”. Deze machtige sjiitische beweging sluist volgens haar miljarden dollars weg die in de schatkist hadden moeten vloeien om ten goede te komen aan de bevolking van Libanon. Het land verkeert in diepe crisis en heeft hervormingen hard nodig, aldus May.

De rechter in Tyrus was van mening dat de hoogste diplomatieke vertegenwoordiger van de VS in Libanon geen recht heeft zo te spreken over een politieke partij die brede steun geniet onder de burgers. Hij beschuldigde haar van opruiing en zei dat dergelijke opmerkingen niet meer mogen worden uitgezonden of afgedrukt.

De verantwoordelijke Libanese minister Manal Abdel Samad ging daar tegenin. Ze veroordeelde de uitspraak omdat „niemand het recht heeft de media te verbieden nieuws te brengen”.