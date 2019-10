‘Libanese premier stapt dinsdag op’

De Libanese premier Saad al-Hariri gaat dinsdag bekendmaken dat hij opstapt. Dat zegt een overheidsbron tegen persbureau Reuters. Een tweede anonieme bron zei dinsdag ook dat Hariri op gaat stappen.

In Libanon gaan demonstranten al weken de straat op, nadat de regering accijnzen op het gebruik van berichtenservices, zoals WhatsApp, had aangekondigd. Deze protesten gingen over in demonstraties tegen het politieke bestel.

Veel Libanezen vinden de regering corrupt en zijn het sektarische systeem zat. In Libanon zitten vertegenwoordigers van de belangrijkste bevolkingsgroepen op vaste plekken in de regering.