Libanese minister van Milieu treedt af

De Libanese minister van Milieu, Damianos Kattar, is zondag afgetreden. Hij is het tweede kabinetslid dat opstapte na de verwoestende explosie in de haven van Beiroet, die zeker 158 mensen het leven kostte en duizenden verwondde. Het leidde tot woedende reacties van de bevolking, die de heersende elite verantwoordelijk houdt voor deze ramp en de al langer bestaande economische chaos.

„In het licht van deze catastrofe heb ik besloten mijn ontslag aan te bieden”, aldus Kattar. Hij zei de hoop te hebben verloren in een „steriel regime dat verscheidene kansen heeft verknald”. Eerder op de dag maakte de minister van Informatie, Manal Abdel Samad, om dezelfde reden haar vertrek bekend. Zij bood de Libanezen haar excuses aan.

Ook zondag werd er grootschalig gedemonstreerd tegen de regering in Beiroet. Naar schatting 10.000 betogers verzamelden zich op het Plein van de Martelaren. Een flink aantal probeerde opnieuw blokkades te breken om overheidsgebouwen te bestormen en gooide met stenen. De politie gebruikte traangas om de activisten uiteen te jagen.

„We hebben deze leiders zoveel kansen gegeven ons te helpen en ze faalden telkens weer. We willen hen allemaal weg hebben, in het bijzonder Hezbollah omdat dat een militie is die alleen mensen intimideert met zijn wapens”, zei de werkloze demonstrant Walid Jamal.