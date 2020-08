Libanese minister pleit voor lockdown van twee weken

Libanon moet in lockdown om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daarvoor pleitte de Libanese minister van Volksgezondheid, nadat een recordaantal nieuwe coronabesmettingen was gemeld in de nasleep van de verwoestende explosie in de haven.

De Libanese autoriteiten hebben zondag bij nog eens 439 mensen vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hebben opgelopen. Minister Hamad Hassan noemde de recente coronacijfers op de radio „schokkend”. Hij waarschuwde dat de intensivecareafdelingen van ziekenhuizen vol liggen en zei dat eigenlijk een lockdown van twee weken nodig is om verdere verspreiding te voorkomen.

De Libanese gezondheidszorg staat niet alleen onder druk door de coronacrisis, maar ook door de recente havenramp. Veel ziekenhuizen raakten beschadigd en kregen bovendien te maken met duizenden gewonden. Ook zijn volgens de autoriteiten honderdduizenden mensen dakloos geworden in het kleine land, dat al voor de ramp worstelde met een ernstige economische crisis.