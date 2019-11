Libanees krijgt doodstraf om moord op Britse

Een man is vrijdag in Libanon ter dood veroordeeld vanwege het verkrachten en vermoorden van een Britse diplomaat. De 30-jarige vrouw stapte in december 2017 bij de Uber-chauffeur in zijn auto nadat ze een avond uit was geweest in de Libanese hoofdstad Beiroet. Vervolgens werd ze verkracht en wurgde de dader haar met een touw.

Het lichaam van de vrouw, die werkte op de Britse ambassade in Beiroet, werd volgens Sky News teruggevonden langs een snelweg. De dader verduisterde de identiteitspapieren van zijn slachtoffer, in de hoop zo uit handen van de politie te blijven. Toen de man toch werd opgepakt, bleek dat hij al een crimineel verleden had.

In Libanon worden mensen geregeld ter dood veroordeeld. Toch was het volgens Human Right Watch in 2004 voor het laatst dat de doodstraf werd uitgevoerd.