„Lib Dems niet in coalitie”

De Liberal Democrats zullen niet in een coalitieregering stappen na de Britse verkiezingen. Volgens de exitpolls heeft geen enkele partij een absolute meerderheid in het parlement. Partij-icoon Menzies Campbell zei tegen de BBC dat zijn partij zwaar is gestraft voor de vorige regeringsdeelname. Hij vindt het wel mogelijk om per onderwerp te kijken of de partij de regering kan steunen, of die nou van Labour of van de Conservatieven is.

De Liberal Democrats, toen onder leiding van de half-Nederlandse Nick Clegg, vormden van 2010 tot 2015 een coalitie met de Conservatieven van David Cameron.