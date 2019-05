Liam Fox rekent op nieuwe brexitonderhandeling

De Britse handelsminister Liam Fox zou verrast zijn als de Europese Unie niet zou instemmen met nieuwe onderhandelingen over de brexitdeal van zijn land. Beide partijen moeten hun best doen om een no-dealbrexit te vermijden, zei hij dinsdag.

Premier Theresa May, die driemaal faalde om haar deal met de EU door het Britse parlement goedgekeurd te krijgen, heeft aangekondigd dat ze op 7 juni zal aftreden. Meerdere gegadigden die in de race zijn haar op te volgen, hebben al gezegd veranderingen in de uittredingsovereenkomst met de EU te zoeken.

"Als de EU niet wil onderhandelen over aanpassingen, wat volgens mij ongelukkig en nogal verrassend zou zijn, dan denk ik dat dat de kans op een no-deal-exit vergroot", zei Fox tijdens een handelsbezoek aan Egypte.

Het Verenigd Koninkrijk moet de EU op 31 oktober verlaten met of zonder deal. De EU heeft herhaaldelijk gezegd niet open te staan voor heronderhandelingen.

Fox: "Het is in ieders belang dat we een compromisovereenkomst proberen te vinden die ons in staat stelt om te vertrekken met stabiliteit en voorspelbaarheid voor onze Europese partners en voor het VK zelf."

Fox was in Egypte omdat het bedrijf Bombardier, dat een productiefaciliteit in Groot-Brittannië heeft, is genoemd als voorkeursbieder voor de aanleg van een monorail ter waarde van 3 miljard euro in Egypte.