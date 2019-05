Levering raketsysteem aan Turkije op schema

De levering van Russische S-400 raketsystemen aan Turkije verloopt volgens schema en vindt volgende maand plaats. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken sprak vrijdag berichten tegen dat de levering was uitgesteld in reactie op kritiek vanuit de VS.

De Turkse aankoop heeft de toch al gespannen verhouding met de VS verder onder druk gezet. Washington zegt dat het Russische wapentuig niet te integreren is in het defensienetwerk van de NAVO. De S-400 zou daarmee een veiligheidsrisico vormen voor de F-35 Stealth-gevechtsvliegtuigen die Turkije als het goed is binnenkort in huis krijgt.

Turkije heeft voorgesteld een werkgroep in het leven te roepen om de bezorgdheid van de VS op te lossen maar heeft geen reactie van Amerika gekregen op dat voorstel.