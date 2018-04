Levenslang voor verijdelde moordpartij Canada

Een Canadese rechtbank heeft een vrouw tot levenslang veroordeeld omdat ze van plan was een bloedbad aan te richten in een winkelcentrum. De Amerikaanse Lindsay Souvannarath en een handlanger wilden in 2015 op Valentijnsdag het vuur openen in Halifax, bericht het Canadese CBC News.

De politie verijdelde het plan nadat een anonieme tip was binnengekomen. De handlanger van de vrouw schoot zichzelf dood toen de politie zijn huis omsingelde. De autoriteiten arresteerden Souvannarath op het vliegveld. Het duo zou zijn geïnspireerd door het bloedbad op de Amerikaanse Columbine High School.

De rechter concludeerde dat Souvannarath geen berouw heeft getoond en een gevaar vormt voor de samenleving. Ook hield hij rekening met het moment waarop de vrouw schuld bekende. Ze deed dat in 2017, nadat ze had ontdekt dat conversaties die ze via sociale media had gevoerd als bewijs konden dienen.

Een derde betrokkene, die het plan zou hebben aangemoedigd, kreeg tien jaar cel. Souvannarath (26) komt na tien jaar in aanmerking voor vervroegde vrijlating.