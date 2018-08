Levenslang voor verdachten aanslag Ankara 2015

Een Turkse rechter heeft negen personen veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf wegens medeplichtigheid aan de dubbele bomaanslag in Ankara in 2015, de dodelijkste in de moderne geschiedenis van het land. Meer dan honderd mensen kwamen om het leven doordat twee zelfmoordterroristen zich opbliezen te midden van een menigte die zich had verzameld voor een vredesdemonstratie in de hoofdstad, enkele weken voor de verkiezingen.

Hoewel de verantwoordelijkheid nooit is opgeëist gaan de autoriteiten ervan uit dat sympathisanten van Islamitische Staat erachter zaten. Indertijd noemde de regering behalve IS ook nog de PKK en het Revolutionair Volksbevrijdingsleger (DHKP-C) als potentiële verdachten. De slachtoffers waren echter vooral vakbondsleden en aanhangers van de linkse pro-Koerdische partij HDP.

Volgens de Turkse media zijn de aangeklaagden vrijdag onder meer schuldig bevonden aan dood door opzet.