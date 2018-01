Levenslang voor Syriërs na aanslag Istanbul

Een rechtbank in Turkije heeft drie Syriërs veroordeeld tot levenslang voor de aanslag begin 2016 in Istanbul waardoor twaalf Duitse toeristen om het leven kwamen. Meerdere andere verdachten werden vrijgesproken.

De aanslag op het Sultanahmetplein op 12 januari 2016 werd gepleegd door een zelfmoordterrorist met een bomgordel. Naast de doden vielen er zeker vijftien gewonden.

Er zaten zestien mensen vast in verband met de aanslag. De rechtbank achtte het bewezen dat de drie Syriërs hadden geholpen bij de voorbereidingen. Ze werden schuldig bevonden aan het helpen doden van twaalf mensen.

De zelfmoordenaar is geïdentificeerd als een in 1988 geboren man uit Saudi-Arabië die aanhanger was van Islamitische Staat. Hij was een maand voor de aanslag vanuit Syrië Turkije in gesmokkeld.