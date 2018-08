Levenslang voor plan aanslag op May

Een aanhanger van Islamitische Staat is door een Britse rechtbank tot levenslang veroordeeld. Hij wilde de Britse premier Theresa May onthoofden en een bomaanslag plegen op haar ambtswoning Downing Street 10 in Londen.

De 21-jarige man werd in november gearresteerd toen hij met, wat hij dacht, een bom in een snelkookpan en een zelfmoordvest onderweg was naar de ambtswoning. De Britse inlichtingendiensten hadden zijn plannen echter doorzien en hem van namaakspullen voorzien.

Ondanks dat vond de rechtbank dat de man een „grote terreuraanval” wilde plegen in het hart van Britse regering, aldus de Britse krant The Independent.