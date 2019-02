Levenslang voor oud-chef generale staf China

De militaire rechtbank van China heeft de hoge oud-generaal Fang Fenhui (67) veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens corruptie. Volgens het staatspersbureau Xinhua is de voormalig chef van de generale staf schuldig bevonden aan het uitdelen en aannemen van steekpenningen. Bovendien heeft hij zich verrijkt met grote sommen geld uit onduidelijke bronnen.

Alle bezittingen van Fang, ooit de jongste korpscommandant in het Volksbevrijdingsleger, zijn in beslag genomen. Hoe groot zijn vermogen was, is niet bekendgemaakt. Fang gold als een vertrouweling van ex-president Hu Jintao, in de periode 2004-2012 tevens voorzitter van de machtige Centrale Militaire Commissie.