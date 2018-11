Levenslang voor oppositieleiders Bahrein

Een rechter in Bahrein heeft drie oppositieleiders zondag veroordeeld tot levenslang wegens spionage voor Qatar. Hij draaide daarmee in hoger beroep een eerdere vrijspraak terug. De mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemde het vonnis een „karikatuur van rechtspraak”.

De openbaar aanklager zei dat sjeik Ali Salman, algemeen secretaris van de oppositiegroepering al-Wefaq, en zijn zielsverwanten Hassan Sultan en Ali Alaswad de cel in moeten voor het doorspelen van vertrouwelijke informatie en het ontvangen van financiële steun van Qatar. In juni werden ze in eerste aanleg nog vrijgesproken. Dat was een zeldzame overwinning voor tegenstanders van het soennitische regime in Bahrein, dat wordt gesteund door Saudi-Arabië.

Sultan en Alaswad werden bij verstek veroordeeld. Salman zit al een vierjarige gevangenisstraf uit wegens het aanzetten tot haat en belediging van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij werd in 2015 gearresteerd. Al-Wefaq heeft nauwe banden met de sjiitische meerderheid in het land en maakt zich sterk voor sociale en democratische hervormingen.